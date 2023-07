Prokuratura generalna Ukrainy: zatrzymano parlamentarzystę podejrzewanego o kolaborację z Rosją

Prokuratura generalna Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu parlamentarzysty Ołeksandra Ponomariowa. Polityk trafił do aresztu tymczasowego, oskarżono go o zdradę, grozi mu do 15 lat więzienia.

