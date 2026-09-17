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Świat

Ukraiński prokurator generalny odwołany po śledztwie. Wołodymyr Zełenski wskazał pełniącego obowiązki

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Anton Kowalski
Wołodymyr Zełenski powitał w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: khmel.gp.gov.ua
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył Antonowi Kowalskiemu wykonywanie obowiązków prokuratora generalnego Ukrainy. Do tej pory funkcję tę piastował Rusłan Krawczenko, wokół którego toczy się śledztwo dotyczące protekcji wobec centrów telefonicznych zarabiających na oszustwie.

Odpowiedni dekret prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał w czwartek. Zgodnie z konstytucją Ukrainy prokuratora generalnego powołuje parlament.

Anton Kowalski kierował dotychczas prokuraturą obwodu chmielnickiego, a wcześniej pracował w prokuraturach obwodów czerniowieckiego i winnickiego.

Portal Ukrainska Prawda informował, powołując się na własne źródła, że wśród głównych kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego Ukrainy wymieniano szefów prokuratur obwodów chmielnickiego - Kowalskiego i dniepropietrowskiego - Wałerija Prychożanowa. Ostatecznie pełniącym obowiązki został ten pierwszy.

Śledztwo antykorupcyjne w prokuraturze

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy zdecydowała we wtorek o odwołaniu Rusłana Krawczenki ze stanowiska. Jeszcze przed głosowaniem Krawczenko złożył wniosek o dymisję w związku ze śledztwem organów antykorupcyjnych NABU i SAP w ramach operacji "Kartagina", dotyczącej działalności centrów telefonicznych zarabiających na oszustwach.

Według śledczych grupa pracowników Prokuratury Generalnej Ukrainy miała zapewniać centrom telefonicznym "ochronę" i legalizować uzyskane środki.

6 września Krawczenko zaprzeczył zarzutom, a 14 września wyjechał z Ukrainy. Po wyjeździe oświadczył, że przed rezygnacją podpisał zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Semena Krywonosa oraz osobę związaną z kierownictwem Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Tego samego dnia Zełenski podpisał dekret o odsunięciu Krawczenki od pełnienia obowiązków prokuratora generalnego.

Sprawa wywołała debatę na temat sposobu wyboru prokuratora generalnego. Opozycja apelowała o przywrócenie otwartej procedury konkursowej i odejście od nominacji politycznych. Portal Kyiv Independent zwrócił uwagę, że urząd Prokuratora Generalnego Ukrainy tradycyjnie pozostawał pod silnym wpływem prezydenta. Organizacje antykorupcyjne i pozarządowe opowiadają się za transparentnym konkursem na to stanowisko, podobnym do procedur stosowanych przy wyborze szefów NABU i SAP.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaKijówkorupcja
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