Świat Ukraiński prokurator generalny odwołany po śledztwie. Wołodymyr Zełenski wskazał pełniącego obowiązki Adrian Wróbel |

Wołodymyr Zełenski powitał w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: khmel.gp.gov.ua

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Odpowiedni dekret prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał w czwartek. Zgodnie z konstytucją Ukrainy prokuratora generalnego powołuje parlament.

Anton Kowalski kierował dotychczas prokuraturą obwodu chmielnickiego, a wcześniej pracował w prokuraturach obwodów czerniowieckiego i winnickiego.

Portal Ukrainska Prawda informował, powołując się na własne źródła, że wśród głównych kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego Ukrainy wymieniano szefów prokuratur obwodów chmielnickiego - Kowalskiego i dniepropietrowskiego - Wałerija Prychożanowa. Ostatecznie pełniącym obowiązki został ten pierwszy.

Śledztwo antykorupcyjne w prokuraturze

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy zdecydowała we wtorek o odwołaniu Rusłana Krawczenki ze stanowiska. Jeszcze przed głosowaniem Krawczenko złożył wniosek o dymisję w związku ze śledztwem organów antykorupcyjnych NABU i SAP w ramach operacji "Kartagina", dotyczącej działalności centrów telefonicznych zarabiających na oszustwach.

Według śledczych grupa pracowników Prokuratury Generalnej Ukrainy miała zapewniać centrom telefonicznym "ochronę" i legalizować uzyskane środki.

6 września Krawczenko zaprzeczył zarzutom, a 14 września wyjechał z Ukrainy. Po wyjeździe oświadczył, że przed rezygnacją podpisał zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Semena Krywonosa oraz osobę związaną z kierownictwem Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Tego samego dnia Zełenski podpisał dekret o odsunięciu Krawczenki od pełnienia obowiązków prokuratora generalnego.

Sprawa wywołała debatę na temat sposobu wyboru prokuratora generalnego. Opozycja apelowała o przywrócenie otwartej procedury konkursowej i odejście od nominacji politycznych. Portal Kyiv Independent zwrócił uwagę, że urząd Prokuratora Generalnego Ukrainy tradycyjnie pozostawał pod silnym wpływem prezydenta. Organizacje antykorupcyjne i pozarządowe opowiadają się za transparentnym konkursem na to stanowisko, podobnym do procedur stosowanych przy wyborze szefów NABU i SAP.