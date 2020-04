Kijowski "Breaking bad". Profesor chemii prowadził laboratorium narkotyków

To wygląda jak scenariusz amerykańskiego serialu "Breaking bad" - komentują ukraińskie media. Służby w Kijowie poinformowały o likwidacji "potężnego laboratorium", w którym produkowano substancje psychoaktywne. Prowadził je profesor chemii.

SBU wyjaśniła, że substancje chemiczne, potrzebne do produkcji, otrzymywano z Azji i Europy Zachodniej. Po odebraniu przesyłki substancje składowano w wynajętym magazynie w ukraińskiej stolicy.

Komentując to zdarzenie ukraińskie media odnotowują, że "służba bezpieczeństwa zatrzymała działalność niemal prawdziwych bohaterów amerykańskiego serialu Breaking bad". Opowiada on o nauczycielu chemii, który, gdy dowiedział się, że ma chorobę nowotworową, zaczął produkować i sprzedawać metamfetaminę, by zabezpieczyć finansowo rodzinę.