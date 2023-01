Orędzie noworoczne prezydenta Zełenskiego. "Chcę życzyć wszystkim jednego"

Zełenski: niech ten rok będzie rokiem powrotu

- Powiedziano nam, że mamy się poddać. Wybraliśmy kontratak - oświadczył ukraiński prezydent i dodał: - Jesteśmy gotowi walczyć o wolność. Dlatego każdy z nas jest tutaj. Ja jestem tutaj. My jesteśmy tutaj. Ty jesteś tutaj. Każdy z nas jest tutaj. Wszyscy jesteśmy Ukrainą. Ukraiński prezydent przyrzekł, że przywróci to, co zostało zabrane. - Niech ten rok będzie rokiem powrotu. Powrotu naszych ludzi. Żołnierzy - do ich rodzin. Więźniów - do ich domów. Emigrantów - do swojej Ukrainy. Powrót naszych ziem - mówił Zełenski.