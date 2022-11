Wołodymyr Zełenski w 90. rocznicę Wielkiego Głodu: musimy powstrzymać Rosję przed stosowaniem żywności jako broni

Zelenskiy / Official

Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть. ____ Ukrainians went through very terrible things. And despite everything, they retained the ability not to obey and their love of freedom. Once they wanted to destroy us with hunger, now – with darkness and cold. We cannot be broken. Our fire will not go out. We will conquer death again.