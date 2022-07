Zełenski: Rosja robi wszystko, by ta zima była dla Europy jak najcięższa

Prezydent Ukrainy na opublikowanym we wtorek wieczorem nagraniu stwierdził, że Rosja wykorzystuje Gazprom i robi wszystko, by nadchodząca zima była dla Europejczyków jak najcięższa.

- Dzisiejsze informacje o kolejnym sprowokowanym wzroście cen gazu na europejskim rynku do dwóch tysięcy dolarów za tysiąc metrów sześciennych to wystarczająca przyczyna, by rozszerzyć sankcje na Rosję - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.