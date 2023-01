Prezydent Ukrainy pozbawił obywatelstwa czterech prorosyjskich polityków

Czterech prorosyjskich polityków zostało pozbawionych ukraińskiego obywatelstwa przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca przekazał swoją decyzję we wtorek w wieczornym orędziu.

"Na podstawie materiałów przygotowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa i służby migracyjne państwa oraz zgodnie z konstytucją naszego kraju, podjąłem decyzję o odebraniu obywatelstwa czterem osobom. Do nich należą: Wiktor Medwedczuk, Taras Kozak, Renat Kuzmin i Andrij Derkacz" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , którego zacytował serwis Ukrinform.

Ukrinform zaznaczył, że zdaniem prezydenta nie są to ostatnie takie decyzje, a służby pracują.

Lobbysta Kremla w Ukrainie

Medwedczuka uważano w ciągu ostatnich dwóch dekad za lobbystę Kremla w Ukrainie. Miały go łączyć bliskie kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem . W 2003 roku Putin został ojcem chrzestnym córki Medwedczuka.

Gdy w lutym 2022 roku wybuchła wojna, Medwedczuk - oskarżany przez Kijów o zdradę stanu - uciekł z aresztu domowego, lecz został schwytany. Następnie zaapelował do władz Rosji, by zgodziły się na wymienienie go na obrońców Mariupola i znajdujących się w tym mieście cywilów, lecz Kreml początkowo nie odpowiedział na jego apel. Oligarchę wypuszczono na wolność dopiero po kilku miesiącach.