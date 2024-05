Nie tylko Zełenski. Długa lista "poszukiwanych" przez Rosję

W sobotę rosyjskie propagandowe agencje RIA Nowosti i TASS poinformowały o umieszczeniu Wołodymyra Zełenskiego w bazie osób poszukiwanych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji. Przekazały, że przeciwko prezydentowi Ukrainy "wszczęto sprawę karną". Co to za sprawa? Oficjalnie nie podano. - Możemy na to reagować jak na klasyczny rosyjski żart - skomentował doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.