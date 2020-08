Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, powiedział w wywiadzie dla Euronews, że nie życzy Białorusi tego co działo się na Ukrainie podczas rewolucji w 2014 roku. Dodał, że nie chce by doszło do "przelewu krwi wywołanego przez rząd".

- Nie życzyłbym im tych wydarzeń, które były u nas w 2014 roku. Nie chcę, żeby Białorusini umierali, żeby ich zabijali albo (żeby doszło do) jakiegoś innego poważnego przelewu krwi wywołanego przez rząd. Nie chcę tego i dlatego nie życzę białoruskiemu narodowi takiego scenariusza - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie opublikowanej we wtorek wieczorem przez Euronews.

Według Zełenskiego droga do dialogu między władzami Białorusi a społeczeństwem "nie powinna być krwawa". Zapewnił też, że nie chce ingerować w białoruskie wybory. - Absolutnie nie chcę wtrącać się w białoruskie wybory i nie będę tego robić. Ukraina nie będzie się wtrącać. To ich wewnętrzne sprawy - oświadczył.

- I już po tych wynikach - nie byłoby pytań. I jestem tego pewny. Jakby Łukaszenka wygrał - znaczy tak, jak ktoś inny - znaczy ktoś inny. I wszyscy by się uspokoili, bez przelewu krwi. To by było uczciwe i przeszłoby do historii - oznajmił.