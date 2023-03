Prezydent Ukrainy i szefowa Parlamentu Europejskiego spotkali się we Lwowie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkali się w sobotę we Lwowie. We wpisie w mediach społecznościowych ukraiński przywódca podziękował przewodniczącej europarlamentu za wsparcie dla Ukrainy i ważne decyzje przyjęte w PE.

Podkreślił, że 1 marca 2022 roku, wkrótce po tym, jak Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej sprawie. Zawierała ona apel do instytucji unijnych, by podjęły działania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.