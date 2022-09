Wołodymyr Zełenski: Europa nie może być moralnie głucha

W opublikowanej w środę wieczorem odezwie do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do kwestii europejskich wiz dla obywateli Rosji. - Uważam, że jest to poniżające dla Europy, kiedy jest postrzegana tylko jako jeden wielki butik czy restauracja. Europa to przede wszystkim obszar wartości, a nie prymitywnej konsumpcji - powiedział.