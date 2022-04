Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef jego biura apelują: potrzebujemy więcej broni

Trwa 48. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - (Wszystko) zależy od tego, jak szybko otrzymamy pomoc od Stanów Zjednoczonych. Szczerze mówią, od tego zależy, czy będziemy mogli to przetrwać. Mam 100-procentową pewność co do naszego narodu i naszych sił zbrojnych. Ale niestety nie mam takiej pewności, że otrzymamy wszystko, co trzeba - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w godzinnym wywiadzie wyemitowanym w niedzielny wieczór. Odniósł się w ten sposób do spodziewanej rosyjskiej ofensywy w Donbasie.