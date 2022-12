Prezydent Francji Emmanuel Macron: musimy rozważyć, co jesteśmy gotowi zrobić, gdy Rosja wróci do stołu negocjacyjnego

- Oznacza to, że jedną z podstawowych kwestii, do jakich musimy się odnieść - jak zawsze mówił prezydent Putin - jest obawa (Rosji - red.), że NATO podejdzie tuż pod jej drzwi, oraz przed rozmieszczeniem broni, które mogłyby zagrozić Rosji - powiedział Emmanuel Macron .

- To będzie jeden z czynników pokoju, więc musimy być na to przygotowani: co jesteśmy gotowi zrobić, jak mamy bronić swoich sojuszników i państw członkowskich NATO, a jednocześnie dać Rosji gwarancje bezpieczeństwa, gdy wróci do stołu rozmów - przedstawiał swoje stanowisko w wywiadzie wyemitowanym w sobotę przez francuską telewizję TF1. Omawiana przez Reutersa rozmowa została nagrana podczas wizyty Macrona w USA w tym tygodniu.

W rozmowie z TF1 Macron powiedział też, że "w nadchodzących tygodniach będziemy musieli pomagać Ukrainie w stawianiu oporu, pomagać Ukraińcom, by wytrzymali, kontynuować pomoc wojskową, unikać eskalacji i działać bardzo precyzyjnie, by ochraniać elektrownie (atomowe - red.) i przygotować grunt pod dialog w oczekiwaniu na dzień, w którym wszyscy wrócą do stołu". Zapewnił, że wierzy w prawo narodów do samostanowienia i zapowiedział, że Francja będzie kontynuować dostawy broni do Ukrainy.