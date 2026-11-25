Rozgrywka Magyara z Zełenskim. "Tak się złożyło"
W mediach społecznościowych węgierskiego polityka zostało udostępnione nagranie, na którym widać, jak wraz z ukraińskim prezydentem wchodzą na szkolne boisko i - znajdując się po przeciwnych jego stronach - przyłączają się do rozgrywki.
"I tak się złożyło, że nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której graliśmy w siatkówkę z grupą młodych Węgrów oraz prezydentem Ukrainy w Liceum im. Lajosa Kossutha w Berehowie…" - napisał Magyar.
"To jest to, co politycy powinni robić, a nie wojna" - komentuje jeden z użytkowników pod wpisem. "Jestem tak dumny z mojego kraju i mojego premiera, że muszę to powiedzieć" - pisze kolejny.
Nowy rozdział w relacjach Węgier i Ukrainy
Wtorkowa wizyta premiera Magyara na Zakarpaciu była pierwszą urzędującego premiera Węgier w tym regionie od 2015 roku. Żyje tam ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska.
- Otwieramy nowy rozdział w relacjach Węgier i Ukrainy - powiedziała szefowa MSZ Węgier Anita Orban. "Dzisiaj na Zakarpaciu naszym celem było nie tylko wyrażenie solidarności, ale także otwarcie nowego rozdziału w relacjach węgiersko-ukraińskich" - podkreśliła we wpisie w portalach społecznościowych.
Szefowa węgierskiej dyplomacji dodała, że podczas rozmów "strony zidentyfikowały kolejne obszary współpracy: politycznej, gospodarczej i kulturalnej, które mogą stanowić fundament nowej współpracy".
Orban zapewniła, że Budapeszt wesprze Ukrainę w jej przygotowaniach do nadchodzącej zimy, wysyłając toczącemu wojnę sąsiadowi sprzęt medyczny, leki, autobusy i agregaty prądotwórcze. Szefowa węgierskiej dyplomacji poinformowała również o przekazaniu społeczności węgierskiej na Zakarpaciu wsparcia w wysokości miliarda forintów (ponad 12 mln zł), które zostaną przeznaczone na edukację, opiekę zdrowotną i kulturę.
red. AZ