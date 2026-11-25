Świat Rozgrywka Magyara z Zełenskim. "Tak się złożyło" Oprac. Ewa Żebrowska |

Zełenski i Magyar zagrali w siatkówkę Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W mediach społecznościowych węgierskiego polityka zostało udostępnione nagranie, na którym widać, jak wraz z ukraińskim prezydentem wchodzą na szkolne boisko i - znajdując się po przeciwnych jego stronach - przyłączają się do rozgrywki.

"I tak się złożyło, że nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której graliśmy w siatkówkę z grupą młodych Węgrów oraz prezydentem Ukrainy w Liceum im. Lajosa Kossutha w Berehowie…" - napisał Magyar.

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"To jest to, co politycy powinni robić, a nie wojna" - komentuje jeden z użytkowników pod wpisem. "Jestem tak dumny z mojego kraju i mojego premiera, że muszę to powiedzieć" - pisze kolejny.

Nowy rozdział w relacjach Węgier i Ukrainy

Wtorkowa wizyta premiera Magyara na Zakarpaciu była pierwszą urzędującego premiera Węgier w tym regionie od 2015 roku. Żyje tam ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska.

- Otwieramy nowy rozdział w relacjach Węgier i Ukrainy - powiedziała szefowa MSZ Węgier Anita Orban. "Dzisiaj na Zakarpaciu naszym celem było nie tylko wyrażenie solidarności, ale także otwarcie nowego rozdziału w relacjach węgiersko-ukraińskich" - podkreśliła we wpisie w portalach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Węgier Peter Magyar na Zakarpaciu, 24 listopada 2026 r.

Szefowa węgierskiej dyplomacji dodała, że podczas rozmów "strony zidentyfikowały kolejne obszary współpracy: politycznej, gospodarczej i kulturalnej, które mogą stanowić fundament nowej współpracy".

My visit to Transcarpathia began at the military cemetery in Ungvár (Uzhhorod).



Together with the President of Ukraine, @ZelenskyyUa, we laid flowers in remembrance of the Ukrainian and ethnic Hungarian victims of the war.



One of the ethnic Hungarian soldiers buried here served… pic.twitter.com/x261IpxWaE — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 24, 2026 Rozwiń

Orban zapewniła, że Budapeszt wesprze Ukrainę w jej przygotowaniach do nadchodzącej zimy, wysyłając toczącemu wojnę sąsiadowi sprzęt medyczny, leki, autobusy i agregaty prądotwórcze. Szefowa węgierskiej dyplomacji poinformowała również o przekazaniu społeczności węgierskiej na Zakarpaciu wsparcia w wysokości miliarda forintów (ponad 12 mln zł), które zostaną przeznaczone na edukację, opiekę zdrowotną i kulturę.

red. AZ