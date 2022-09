Premier Ukrainy porównał zbrodnie nazistów do ludobójstwa przeprowadzanego w Ukrainie przez Rosjan. "Są takimi samymi zbrodniarzami"

Premier Ukrainy Denys Szmyhal, w przypadający w czwartek Dzień Pamięci Ofiar Babiego Jaru, porównał zbrodnie niemieckich nazistów do ludobójstwa dokonywanego przez Rosjan w Ukrainie. - Po 81 latach, w centrum Europy, to znowu się powtórzyło. Rozstrzelania, masowe groby - napisał Szmyhal na Telegramie.

- W czasie II wojny światowej Babi Jar w Kijowie stał się miejscem wielkiej tragedii. Miejscem, gdzie w ciągu kilku dni w 1941 roku naziści rozstrzelali ponad 30 tysięcy kijowskich Żydów. Po 81 latach, w centrum Europy, to znowu się powtórzyło. Rozstrzelania, masowe groby - napisał Szmyhal na Telegramie w czwartek.

Babi Jar to nazwa wąwozu znajdującego się w Kijowie. Podczas II wojny światowej znajdował się tam niemiecki obóz koncentracyjny, było to również miejsce masowych egzekucji. Szacuje się, że zginęło tam od 100 do 150 tysięcy ludzi, głównie Żydów. Obecnie znajduje się tam kompleks memorialny Centrum Pamięci o Holokauście.