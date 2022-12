Premier Ukrainy: celem Rosji jest pozbawienie Ukraińców światła w Boże Narodzenie i Nowy Rok

Rosja równolegle z ostrzałami Rosja prowadzi operacje informacyjno-psychologiczne, żeby siać w społeczeństwie panikę i uderzać w morale - powiedział we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal. Szef ukraińskiego rządu przekazał, że władze pracują nad zwiększeniem liczby miejsc, w których mieszkańcy mogą między innymi ogrzać się, naładować telefon lub skorzystać z internetu.

- Rosja zrobi wszystko, by pozostawić Ukraińców bez światła w Boże Narodzenie i Nowy Rok, dlatego prawdopodobnie siły rosyjskie szykują się do kolejnych ataków na nasze obiekty energetyczne - zaalarmował we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.