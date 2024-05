Prawosławna Wielkanoc w cieniu alarmów powietrznych i ostrzału

Prawosławni chrześcijanie w Ukrainie świętują Wielkanoc. Mieszkańcy wschodnich regionów w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę słyszeli wycie syren alarmowych ostrzegających przed rosyjskimi atakami i apele o ukrycie się w schronach. W Kijowie wierni ruszyli do cerkwi jeszcze przed godziną policyjną. Inni udali się do świątyń po jej zakończeniu.

Ze względu na zagrożenie rosyjskimi atakami z powietrza uroczyste wielkanocne msze święte, które w czasach pokoju tradycyjnie rozpoczynały się o północy, były niedostępne dla wiernych. Przykładowo w Kijowie, obowiązująca od przeszło roku, rozpoczynająca się o północy, godzina policyjna spowodowała, że wierni mogli jedynie oglądać transmisje tych mszy w internecie. Dlatego część z nich odwiedziło świątynie jeszcze przed godziną policyjną. Inni czekali do godziny 5. rano (godziny 4 w Polsce) i już po zakończeniu ograniczeń w przemieszczaniu po mieście ruszyli do cerkwi.

Trzecia Wielkanoc pod rosyjskimi bombami

Wielu wiernych przyszło do cerkwi rano z koszykami, wypełnionymi potrawami do poświęcenia. Przed Soborem św. Włodzimierza w Kijowie znajomi witali się słowami "Chrystos Woskres!" (Chrystus Zmartwychwstał), słysząc w odpowiedzi "Woistynu Woskres!" (Zaprawdę Zmartwychwstał). Potem ludzie zaczynali dzielić się informacjami z ostatnich godzin.

- To już trzecia nasza Wielkanoc pod rosyjskimi bombami. Ruscy w nocy znowu ostrzeliwali Charków i Dniepr. Dla nich nie ma niczego świętego! – mówiła pani Natalia, która przyszła poświęcić potrawy z mężem Serhijem.

Mężczyzna jest oficerem sztabowym, który odbywa służbę w Kijowie. - Dzięki Bogu nie rzucili go jeszcze na front, ale martwię się, że ten dzień może wkrótce nadejść - wyrażała obawy kobieta. - A ja codziennie modlę się o mojego Romana. Ma dopiero 17 lat, ale jak wojna potrwa dłużej, to też może tam trafić – wyznała Oksana, która przyszła do Soboru z synem.