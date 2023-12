"Wybawiciele", których Rosjanie chcą zabijać "dwururką". Jadą na pomoc, chociaż sami są celem

Remiza. Pojazd strażacki ustawiony jest odwrotnie, niż jest to standardem na całym świecie - tyłem do wyjazdu. Ukraińscy strażacy tłumaczą, że tak trzeba. W razie ataku w pobliżu, odłamki nie powinny pokiereszować silnika. A silnik jest niezbędny, żeby wykonywać swoją pracę. Śmiertelnie niebezpieczną.

- W Stanach mówią na to "double tap", czyli podwójne dotknięcie. My na to mówimy dwururka. Tak chcą nas zabijać - opowiadają naszemu reporterowi ukraińscy strażacy. Tłumaczą, że Rosjanie najpierw uderzają w dane miejsce, a po kilkunastu minutach ponawiają atak w ten sam punkt. Liczą na to, że służby przyjadą na miejsce i zaczną ratować życie tych, którzy ucierpieli przy pierwszym ataku.