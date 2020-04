Pożar wokół elektrowni w Czarnobylu rozszerza się

W sobotę, 4 kwietnia ukraińska Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała o pożarze 20 hektarów lasu w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni w Czarnobylu na północy Ukrainy . Pożar wybuchł w pobliżu miejscowości Wołodymyriwka w obwodzie kijowskim. Miejscowe służby dzień po podaniu informacji o pożarze zapewniały, że jest on dogaszany, a "poziom promieniowania w obwodzie kijowskim i w Kijowie jest w granicach normy".

"Dla zabawy" miał podpalić trawę i śmieci

Agencja Reutera we wtorek podała - powołując się na ukraińskie służby ratownicze - że dotknięty pożarem obszar powiększył się do 35 hektarów, a do walki z ogniem zostały użyte samoloty i śmigłowce. Poinformowała także, że ukraińska policja zidentyfikowała mężczyznę, który mógł celowo podpalić tereny wokół elektrowni. To 27-letni mieszkaniec wsi Rahiwka, który - jak twierdzi między innymi portal "New Europe" - przyznał się śledczym, że "dla zabawy" podpalił trawę i śmieci w trzech miejscach, a silny wiatr rozprzestrzenił ogień.