Groził granatem policjantom, potem uciekł do lasu. Drugi dzień pościgu za 32-latkiem

Groził granatem

Zabarykadował się w autobusie

Maksym Kriwoszej, mieszkaniec Dubna w obwodzie łuckim, wcześniej był dwukrotnie karany. Wysuwał "nietypowe" żądania. Domagał się, by przyjechali do niego "wszyscy" ukraińscy dziennikarze, twierdził, że "państwo jest głównym terrorystą" i żądał, by potwierdzili to najwyżsi przedstawiciele ukraińskich władz i Kościołów, a także oligarchowie.