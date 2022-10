Ukraina zamierza "kontynuować inicjatywę zbożową" mimo wycofania się Rosji z porozumienia

Będziemy wierzyć, że partnerzy zdołają uspokoić retorykę Federacji Rosyjskiej. My ze swojej strony będziemy kontynuować inicjatywę zbożową - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do wycofania się Rosji z porozumienia umożliwiającego eksport zboża z Ukrainy. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price przyznał, że USA żałują "nieodpowiedzialnej decyzji" Kremla, która "wywołuje natychmiastowy szkodliwy wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe".

- Jeśli Rosja mówi, że wycofuje się z inicjatywy zbożowej, to mówi to, że wycofuje się ona z tych ostatnich ustaleń trójstronnych. Mówi to, że Rosja narusza te porozumienia - przekonywał. Przyznał, że wspólnota międzynarodowa przywykła już do rozmaitej retoryki ze strony Kremla. - Będziemy wierzyć, że partnerzy zdołają uspokoić retorykę Federacji Rosyjskiej. My ze swojej strony będziemy kontynuować inicjatywę zbożową - oświadczył.