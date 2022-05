Bojler i pościel z księżniczką na rosyjskim czołgu. Ukrainka rozpoznała swoje rzeczy na zdjęciu z Popasnej

Uchodźczyni z Ukrainy rozpoznała na zdjęciu rosyjskiego czołgu przedmioty i sprzęty, które zostawiła w mieszkaniu, uciekając z kraju. Rosjanie ukradli między innymi pościel z księżniczką i bojler. - Nie zaskoczyło mnie to. Wszystko, czego nie zniszczą, ukradną. Spodziewaliśmy się, że domy w Popasnej zostaną rozkradzione - powiedziała Alina Koreniuk.

26 maja w Popasnej została wykonana fotografia rosyjskiego czołgu. Poza namalowaną literą "Z" uwagę przykuwają też przedmioty, które wiozą Rosjanie. Koreniuk opowiedziała w rozmowie z BBC, że mąż pokazał jej to zdjęcie i spytał: - Widzisz tu coś dziwnego? Widzisz tu to, co ja?