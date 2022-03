Filippo Grandi o uchodźcach z Ukrainy. Chwalił Polskę za "skuteczną i płynącą z głębi serca" odpowiedź

Do Polski dotarło już ponad milion migrantów z Ukrainy. W poniedziałek do Warszawy przyjechał Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. W rozmowie z reporterką TVN24 chwalił Polskę za "skuteczną i płynącą z głębi serca" pomoc. - Jest potrzeba międzynarodowej pomocy, by wesprzeć wysiłki Polski - mówił.

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, wiele osób ucieka na zachód. Najwięcej z nich migruje do Polski. Jak podaje Straż Graniczna, do naszego kraju dotarło już ponad milion uchodźców. W poniedziałek do Warszawy przyjechał Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. Rozmawiała z nim reporterka TVN24 Karolina Wasilewska.

Jak mówił, "Ukraina jest już pogrążona w kryzysie humanitarnym o dużej skali". - Mamy tam zespół, razem z innymi organizacjami. Na miejscu możemy oglądać, jak trudna jest sytuacja ze względu na bombardowania, na działania wojenne. Są setki tysięcy osób, które przemieszczają się w samej Ukrainie, wielu z nich przekracza granicę, ucieka do innych krajów - powiedział.

Chwalił Polskę za "skuteczną i płynącą z głębi serca" odpowiedź na napływ migrantów. - Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mają okropną sytuację. Boja się, nie wiedzą, co się dalej wydarzy z ich życiem. Chciałem pochwalić naród polski. To było bardzo poruszające, kiedy widzieliśmy, jak Polacy przywożą dary na granicę, naprawdę pomagają - dodał Grandi.

Grandi po spotkaniu z Morawieckim

Przekazał, że w poniedziałek w Warszawie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. - Będziemy współpracować z polskim rządem i Caritas, by pomagać tym uchodźcom, którzy najbardziej potrzebują pomocy. W ciągu kilku dni stworzymy program - w porozumieniu z polskim rządem, równolegle z polskim programem rządowym - by pomóc tym ludziom - zapowiedział.

- Mówię światu: Polska nie może zostać pozostawiona sama sobie. Jest potrzeba międzynarodowej pomocy, by wesprzeć wysiłki Polski - podkreślił komisarz.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) to urząd ONZ upoważniony do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie.

Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

