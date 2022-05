Analityczka PISM o ewakuowanych z Azowstalu: Strona rosyjska nie dotrzymuje umów. Obawiam się, że będzie ich przetrzymywać

Z zakładów Azowstal w Mariupolu ewakuowano ponad 260 ukraińskich żołnierzy. Według wiceminister obrony Ukrainy mają wrócić do domu w ramiach wymiany. - Mam duże wątpliwości, bo strona rosyjska nie dotrzymuje umów i obawiam się, że będzie ich przetrzymywać, może ich torturować, może ich nie oddać jako tych, których też traktuje jako symbol - powiedziała w TVN24 profesor Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W poniedziałek wieczorem z zakładów Azowstal w Mariupolu ewakuowano ponad 260 ukraińskich żołnierzy . 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości. Nowoazowsk jest obecnie pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystów. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała, że wszyscy ewakuowani mają zostać wymienieni, ale nie podała bliższych szczegółów, jak miałoby do tego dojść. Ocenia się, że Azowstalu broniło około 600 żołnierzy pułku Azow i 36 Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, więc na terenie kombinatu pozostało około 300 obrońców.

Do ewakuacji z Azowstalu odniosła się we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak mówiła, żołnierze "wykonali swoje zadanie". - Dali czas ukraińskiej armii na to, żeby się przegrupowała (...) i przygotowała obronę Zaporoża - oceniła. Dodała, że podnieśli także morale ukraińskiej armii.