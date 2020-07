Zakładnik uwolniony, pościg za napastnikiem

Napastnik, który w czwartek wziął zakładnika w Połtawie, opuścił miasto w samochodzie podstawionym przez policję, następnie porzucił auto na środku drogi i zbiegł do lasu - poinformowała ukraińska policja. Zakładnik został uwolniony i nie odniósł obrażeń - przekazali funkcjonariusze.

Po negocjacjach mężczyzna wymienił policjanta na naczelnika wydziału kryminalnego

Po negocjacjach mężczyzna wymienił policjanta na naczelnika wydziału kryminalnego w obwodzie połtawskim i odjechał z nim samochodem dostarczonym przez policję. "Toczą się negocjacje, żeby zmusić napastnika do poddania się i aby nie skrzywdził siebie ani innych" - informował wcześniej Heraszczenko.

Następnie napastnik opuścił miasto w samochodzie podstawionym przez policję, po czym porzucił go na środku drogi i zbiegł do lasu. Jak poinformowała ukraińska policja, zakładnik został uwolniony i nie odniósł obrażeń.

Według policji porywacz żąda, by nie pociągano go do odpowiedzialności za uprowadzenie zakładnika i aby pozwolono mu uciec.