Polska medyczka w Ukrainie: jestem pod wrażeniem ducha walki i odwagi Ukraińców

Przedstawicielka "Awangardy" potwierdziła, że na froncie walczy coraz więcej starszych wiekiem żołnierzy. – To widać zarówno wśród żołnierzy, którzy trafiają do nas na punkt stabilizacyjny czy na ewakuację medyczną, ale też widać to na zewnątrz przy samych ruchach i zespołach, które ruszają na front – przyznała.