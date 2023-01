Politico: Scholz stawia warunek w sprawie czołgów dla Ukrainy. Morawiecki: jestem umiarkowanie sceptyczny

Morawiecki o leopardach i o zgodzie Niemiec: jestem umiarkowanie sceptyczny

- Nie wiem, czy Niemcy to zrobią. My będziemy gotowi budować ewentualnie "małą koalicję". Z Niemcami to jest "duża koalicja", 100-120 czołgów. My 14 czołgów jesteśmy gotowi przekazać do tej puli. Ale 14 czołgów niczego nie zmieni - ocenił Morawiecki.