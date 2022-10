Ukraińska policja: 146 ciał ekshumowano ze zbiorowego grobu w Łymanie

czytaj dalej

Doradca ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, prawdopodobnie nieświadomy tego, że jest już na antenie, poprosił prowadzących program w rosyjskiej telewizji, by nie rozmawiać o "irańskich dronach". - Wszyscy wiedzą, że drony są irańskie, ale rząd nie chce tego przyznać - mówił Rusłan Puchow. Reżim w Teheranie zaprzeczał do tej pory, by dostarczał Rosjanom drony bojowe. Moskwa z kolei utrzymuje, że nie używała ich do ataku na cele w Ukrainie.