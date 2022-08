Pół roku temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Michał Przedlacki: należy pamiętać, że od wojny nie ma urlopu

Pół roku temu rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. - Należy pamiętać, że od wojny nie ma urlopu, od wojny nie ma odpoczynku, z wojny nie można tak po prostu wyjść i wrócić - mówi Michał Przedlacki, którego reportaże z Ukrainy w ostatnich miesiącach pokazywał "Superwizjer" TVN24. Zaapelował do "ludzi, którzy obojętnieją, by przypomnieli sobie o Ukraińcach, bo oni walczą o nasz pokój".

Ukraińskie święto w cieniu wojny

Pytany o bohaterów swych reportaży, ukraińskich żołnierzy walczących przeciw Rosjanom, Przedlacki wyjaśnił, że "dla nich to była sytuacja, gdzie nie podejmuje się decyzji". - Decyzja jest jedna: po prostu trzeba działać. To byli ludzie, którzy pomimo ostrzału udawali się w coraz to kolejną drogę, w coraz to kolejny wyjazd. Oni wiedzieli, że ryzykują wszystko, ale trochę to wyglądało tak, jakby śmiali się śmierci w twarz. Byli przekonani, że im się uda - mówił.