Pokłóciła się z chłopakiem, chciała "odreagować stres" na strzelnicy. Zabiła instruktora

Poznali się przez internet

Chłopak dziewczyny, cytowany przez portal poltava.to, opowiadał, że poznali się przez internet. Mówił, że jego partnerka przyjechała do niego, do Połtawy, z miasta Dniepr w środkowej części Ukrainy. Opisywał ją jako osobę "bardzo emocjonalną". Według jego relacji, słyszał od 18-latki, że "chciałaby kogoś zabić". Mówiła też, że chciała dołączyć do walczących w Donbasie na wschodzie kraju, jednak nie wzięli jej do wojska - pisze portal.