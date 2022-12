Podsekretarz stanu USA Victoria Nuland o "słabości" rosyjskiej armii. "Spójrzcie, co się dzieje pod Bachmutem"

Jak podaje portal Ukrainska Prawda, podsekretarz stanu USA Victoria Nuland spędziła w Kijowie dwa dni. W piątek przybyła do ukraińskiej stolicy pociągiem wraz z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytrem Kułebą z Łodzi, gdzie odbywało się spotkanie Rady Ministerialnej OBWE . - Mój główny sygnał to sygnał solidarności w tych dniach, kiedy Putin wszedł na nowy poziom barbarzyństwa. Jednak Ukraina wygrywa w tej wojnie, Putin ją przegrywa, a my was wspieramy - powiedziała Nuland, cytowana przez ukraiński portal.

Podsekretarz stanu USA: Rosja już stała się pariasem

Zaznaczyła, że taktyka wybrana przez Rosję zamiast eskalacji nuklearnej jest również całkowicie nie do zaakceptowania. - Rosja przeniosła wojnę z pola bitwy na ludność cywilną, do domów - powiedziała.

Nuland o starciach pod Bachmutem: ukraińska armia przeżuwa całą tę nową ludzką siłę

Według Nuland armia rosyjska wszechstronnie demonstruje własną słabość, co dotknie kraje na całym świecie, które budują swoje armie przy pomocy rosyjskich systemów obronnych. - Wyraźnie widać słabość armii rosyjskiej. Spójrzcie, co się dzieje pod Bachmutem. Wygląda to jak wojna okopowa z czasów I wojny światowej. "Potężna" armia rosyjska, jaką miała być, przyjmuje nowych rekrutów i zmusza ich do codziennego wychodzenia z okopów, by stawić czoła śmierci. A ukraińska armia po prostu przeżuwa całą tę nową ludzką siłę - powiedziała.