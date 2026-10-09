Ukraina dołącza do wąskiego grona państw. To ma być dopiero początek

Pociski balistyczne to jedna z najbardziej zaawansowanych broni do uderzeń powietrznych. Zdolność do jej produkcji posiada bardzo niewielka grupa państw na świecie. Ukraina właśnie do niej dołącza. 1 października o chrzcie bojowym taktycznego pocisku balistycznego FP-7 poinformował osobiście Wołodymyr Zełenski, publikując także nagranie.
Nowy pocisk ma "pozbawiać Rosję strefy bezpieczeństwa" na dystansie wielu kilometrów od granicy. A analitycy podkreślają, że FP-7 to dopiero pierwsza z całej serii rakiet balistycznych do "rażenia celów na dużych odległościach".
Pozostało 90% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Co wiadomo o ukraińskim balistycznym pocisku FP-7.
Jakie cele będzie razić ta rakieta i jak to wpłynie na sytuację na froncie.
Czym ma być "starszy brat" pocisku FP-7.