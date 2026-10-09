Ukraina dołącza do wąskiego grona państw. To ma być dopiero początek

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pociski balistyczne to jedna z najbardziej zaawansowanych broni do uderzeń powietrznych. Zdolność do jej produkcji posiada bardzo niewielka grupa państw na świecie. Ukraina właśnie do niej dołącza. 1 października o chrzcie bojowym taktycznego pocisku balistycznego FP-7 poinformował osobiście Wołodymyr Zełenski, publikując także nagranie.

Nowy pocisk ma "pozbawiać Rosję strefy bezpieczeństwa" na dystansie wielu kilometrów od granicy. A analitycy podkreślają, że FP-7 to dopiero pierwsza z całej serii rakiet balistycznych do "rażenia celów na dużych odległościach".