Naddniestrze nowym zagrożeniem, Ukraińcy chcą wzmocnić granicę z Mołdawią

Władze obwodu odeskiego w Ukrainie poinformowały w czwartek, że - po serii rosyjskich prowokacji, do których doszło w separatystycznym Naddniestrzu - wzmocnią siły przy granicy z Mołdawią. Naddniestrze jest samozwańczym regionem Mołdawii, który - według prognoz ekspertów - może zostać wykorzystany przez Rosję do ataków na Ukrainę.

O wzmocnieniu ochrony ukraińskiej granicy z Mołdawią poinformował w czwartek na komunikatorze Telegram rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk. Krok ten - jak stwierdził - został podjęty po serii rosyjskich prowokacji, do których doszło w separatystycznej republice Naddniestrza .

Mołdawia chce modernizować armię

Zarzuty o eksport paliw

Sandu potwierdziła też, że Kiszyniów prowadzi eksport paliw do Ukrainy, czym ustosunkowała się do zarzutów byłego prezydenta Mołdawii Igora Dodona. W kwietniu tego roku ten prorosyjski polityk stwierdził, że aktualne mołdawskie władze "ukrywają dostawy do Ukrainy niektórych materiałów o przeznaczeniu wojskowym, w tym paliw".