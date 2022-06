Pies-saper Patron odwiedził dzieci przebywające w szpitalu

Słynny psi saper z regionu Czernihowa odwiedził młodych pacjentów ze szpitala pediatrycznego we Lwowie – poinformowała w czwartek placówka. Opiekun Patrona opowiedział dzieciom o materiałach wybuchowych i zasadach bezpieczeństwa - dodano we wpisie na Facebooku.

Patron, nagradzany pies saper

Patron, który znany jest już nie tylko na Ukrainie, ale i poza jej granicami, nie jest "zawodowcem". To piesek sapera Mychajły Iljewa, który kiedyś z braku czasu zaczął zabierać go do pracy. Zamiast występować na wystawach psów rasowych Patron zaczął się przyzwyczajać do odgłosów wybuchów, a wkrótce okazało się, że świetnie sprawdza się jako wykrywacz min. Pies wykrył dotąd ponad 250 przedmiotów wybuchowych.