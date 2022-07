Psi saper Patron obchodzi trzecie urodziny

W środę w zamieszczonym wpisie przekazano, że Patron obchodzi trzecie urodziny. "Jestem najszczęśliwszym psem we wszechświecie. Mam kochającą rodzinę, mnóstwo zabawek, pomagam ratować ludziom życie i codziennie mam coś do jedzenia" - napisano.

Patron, nagradzany pies saper

Patron to piesek sapera Mychajły Iljewa, który kiedyś z braku czasu zaczął zabierać go do pracy. Zamiast występować na wystawach psów rasowych Patron zaczął się przyzwyczajać do odgłosów wybuchów, a wkrótce okazało się, że świetnie sprawdza się jako wykrywacz min. "Jak znajdzie, zaczyna kopać. Potem dostaje smakołyk i do pracy wkracza saper" – opowiadał jego opiekun.