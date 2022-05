Pies Patron odznaczony przez Zełenskiego. "Nie tylko pomaga neutralizować przedmioty wybuchowe, ale też uczy dzieci"

Pies Patron służący w ukraińskiej armii jako saper, który wraz ze swoim opiekunem uczestniczy w rozminowywaniu w obwodzie czernihowskim, został odznaczony za ofiarną służbę przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mychajło Iljew, który opiekuje się Patronem, jest saperem ukraińskiej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie czernihowskim. Pies jest bardzo popularny, ma nawet swój profil w mediach społecznościowych.

"Jak znajdzie, zaczyna kopać"

Patron - czyli po polsku: nabój - to piesek rasy Jack Russell terrier. W ostatnich miesiącach stał się znany nie tylko w Ukrainie, ale i poza jej granicami, ponieważ uczestniczy w rozminowywaniu w obwodzie czernihowskim. Patron specjalizuje się w szukaniu min. - Jak znajdzie, zaczyna kopać. Potem dostaje smakołyk i do pracy wkracza saper - mówił jego opiekun portalowi Suspilne. Mychajło Iljew, który opiekuje się Patronem, jest saperem ukraińskiej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie czernihowskim.