Po wypłynięciu pierwszego statku ze zbożem z Odessy. Członek załogi o niewiadomych, strachu i nadziei

W poniedziałek statek z ukraińską kukurydzą wypłynął z portu w Odessie. To pierwsza jednostka, która opuściła ukraiński port na mocy porozumienia o wznowieniu eksportu zablokowanego w wyniku rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainę. Jednostka pod banderą Sierra Leone kieruje się do Libanu, we wtorek ma dotrzeć na wody terytorialne Turcji, gdzie przejdzie inspekcję. Następnie będzie mogła wyruszyć w dalszą drogę do Trypolisu.