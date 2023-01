Pierwsze chwile po katastrofie śmigłowca na nagraniu

Miłana szła do przedszkola

Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy poinformowała, że w wyniku katastrofy zginęło łącznie 14 osób, w tym dziecko. Kijowskie media relacjonowały, że zginęła kilkuletnia dziewczynka Miłana wraz z matką, Ołeną. W chwili katastrofy dziecko szło do przedszkola.

Przygotowują się do leczenia za granicą

Wiceminister zdrowia Iryna Mykyczak przekazała, że sześć osób, które odniosły poważne obrażenia, przygotowują się do kuracji w zagranicznych ośrodkach leczenia oparzeń. - Część pacjentów przeniesiono do Kijowskiego Centrum Leczenia Oparzeń – to osoby z najcięższymi obrażeniami, ale nikt z nich nie jest w stanie krytycznym czy zagrażającym (życiu). Otrzymują pełnowartościową pomoc medyczną, przewidzianą przez protokoły. Sześć osób z centrum oparzeń – to dzieci i dorośli – przygotowujemy do dalszego leczenia za granicą – powiedziała urzędniczka na antenie telewizji.