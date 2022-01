Petro Poroszenko wylądował w Kijowie. Sąd może zdecydować o jego areszcie

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, obecnie przywódca opozycyjnej Europejskiej Solidarności, przyleciał w poniedziałek z Warszawy do Kijowa, gdzie może zostać aresztowany w związku ze sprawą dotyczącą rzekomego zamachu stanu. Na lotnisku w stolicy ukraińskiej zebrało się kilka tysięcy jego zwolenników, wykrzykujących hasła "Nie dyktaturze" i "Ręce precz od Poroszenki".

W drugiej połowie grudnia ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze podało, że Poroszenkę poinformowano o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa z artykułu dotyczącego zdrady stanu i wspierania terroryzmu. Śledczy poinformowali, że osoby figurujące w aktach sprawy miały za państwowe pieniądze kupować węgiel od samozwańczych republik w Donbasie, przez co uzależniły ukraińską sferę energetyczną od Rosji i separatystów.

Petro Poroszenko z żoną Maryną na pokładzie samolotu lecącego do Kijowa twitter.com/poroshenko

Obrońcy Poroszenki uzasadniali, że dostawy węgla z terenów Donbasu, niekontrolowanych przez Kijów, nie były nielegalne, a wręcz w ówczesnych okolicznościach były niezbędne. Podkreślali, że pieniądze za węgiel otrzymywali nie separatyści, lecz ukraińskie przedsiębiorstwa, odprowadzające podatki do budżetu.

Prawnicy byłego prezydenta zaprzeczali przy tym jego udziałowi w jakichkolwiek działaniach związanych z zawieraniem kontraktów węglowych i ich realizacją, ponieważ z formalnego punktu widzenia należy do kompetencji rządu.

Próba odebrania paszportu

Poroszenko poinformował po przylocie, że podczas kontroli na kijowskim lotnisku funkcjonariusze Państwowego Biura Śledczego (ukr. DBR) zabrali mu paszport w celu "ustalenia tożsamości". Dokumentu nie oddawali przez długi czas. Były prezydent nazwał to prowokacją. Ostatecznie paszport został oddany byłemu przywódcy, który - po wyjściu z lotniska - wystąpił przez tłumem zgromadzonych zwolenników.

Dodał, że wszczęto wobec niego ponad 120 spraw karnych i ocenił, że oskarżenie go o zdradę stanu to "przekroczenie czerwonych linii. Powiedział, że z lotniska jedzie do siedziby sądu.