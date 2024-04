Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o mobilizacji. Przepisy określają nowe zasady rekrutacji poborowych. Wiek został obniżony z 27 do 25 lat. Za ustawą opowiedziało się 283 deputowanych w liczącym 450-miejsc parlamencie.

Ustawa wprowadza w życie szereg zmian w obecnym systemie, rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego. Przewiduje ona także zasadniczą służbę wojskową trwającą pięć miesięcy w czasie pokoju i trzy miesiące w czasie wojny. Wiek poboru został obniżony z 27 do 25 lat.