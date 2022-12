Papież Franciszek zaapelował o skromniejsze święta Bożego Narodzenia w obliczu wojny w Ukrainie

Zorganizujmy skromniejsze Boże Narodzenie, ze skromniejszymi prezentami, a to, co zaoszczędzimy, wyślijmy narodowi ukraińskiemu - zaapelował w środę papież Franciszek podczas audiencji generalnej. - Tam się bardzo cierpi. Oni są głodni, marzną, a wiele osób umiera, bo nie ma lekarzy i pielęgniarek. Nie zapominajmy o tym - dodał.

Podczas spotkania z kilkoma tysiącami wiernych w Auli Pawła VI w Watykanie papież zaapelował, by "ponowić naszą bliskość z udręczonym narodem ukraińskim, trwając w modlitwie za naszych braci i siostry, którzy bardzo cierpią". - A ja chciałbym skierować uwagę na zbliżające się Boże Narodzenie. Pięknie jest świętować Boże Narodzenie. Ale obniżmy trochę poziom świątecznych zakupów - mówił Franciszek.

- Zorganizujmy skromniejsze Boże Narodzenie, ze skromniejszymi prezentami, a to, co zaoszczędzimy, wyślijmy narodowi ukraińskiemu, który jest w potrzebie. Tam się bardzo cierpi. Oni są głodni, marzną, a wiele osób umiera, bo nie ma lekarzy i pielęgniarek. Nie zapominajmy o tym. Boże Narodzenie - tak, w pokoju z Panem, ale z Ukraińcami w sercu - wezwał papież.

Zwracając się do Polaków powiedział, że "adwent, okres oczekiwania na Boże Narodzenie, to czas dzielenia się z innymi". - Wielu z was pamięta o tym poprzez włączanie się w inicjatywę Caritas: Rodzina Rodzinie, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie - zaznaczył.