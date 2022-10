Ukraina otrzymała kolejne systemy rakietowe HIMARS, Niemcy dostarczą samobieżne haubice Zuzana-2

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował we wtorek na Twitterze, że na Ukrainę przybyły z USA kolejne cztery mobilne systemy artylerii rakietowej HIMARS. Agencja Ukrinform poinformowała we wtorek wieczorem, że Niemcy we współpracy z Danią i Norwegią dostarczą Ukrainie 16 samobieżnych haubic Zuzana-2.