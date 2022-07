Ukraina otrzyma dodatkowo 1,7 mld dolarów od USA i Banku Światowego na ochronę zdrowia

czytaj dalej

Rośnie liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech. We wtorek wykryto blisko 143 tysiące nowych infekcji – najwięcej w tej fali pandemii. Wzrosła również liczba zmarłych na COVID-19. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przestrzega, że "pandemia Covid-19 jeszcze się nie skończyła i jest jeszcze daleko do jej końca".