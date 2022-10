Ekspert: Rosjanie zostali zapędzeni w kozi róg, atakują cele bez znaczenia. Ekspert o "nielogicznych działaniach"

Trzeba być głupim, żeby wysyłać broń precyzyjną, potrzebną na linii frontu, do terroryzowania ukraińskich miast - ocenił na antenie TVN24 Maksymilian Dura, komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej. Zdaniem eksperta portalu Defence24, Rosjanie zostali "zapędzeni w kozi róg", a poniedziałkowy ostrzał celów cywilnych w Ukrainie ma wymiar nie militarny, a propagandowy.

Dura: Rosja chce za wszelką cenę pokazać, że ma jeszcze jakieś możliwości

- Atakowane są obiekty, które nie mają znaczenia w tej wojnie. Ta wojna toczy się pomiędzy armią ukraińską i armią rosyjską. Ona jest w tej chwili wygrywana przez Ukrainę, dlatego że Ukraińcy odzyskują swoje terytorium, natomiast Rosjanie zamiast atakować armię ukraińską atakują obiekty cywilne i to często takie, które nie mają kompletnie żadnego znaczenia - ocenił oficer.

Dura zaznaczył, że rosyjskie pociski trafiły między innymi w parki i place zabaw. - To wszystko jest zupełnie nielogiczne - podkreślił. W jego opinii "Rosjanie zostali zapędzeni w kozi róg".

- Być może to jest taki sygnał: jest nowy dowódca, będą nowe porządki. Po drugie, Federacja Rosyjska chce za wszelką cenę pokazać, że ma jeszcze jakieś możliwości. Z tym że to jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli resztki amunicji i nagle zrobili pokaz fajerwerków, żeby pokazać, ile my jeszcze tej amunicji mamy - powiedział Dura. Dodał, że armia rosyjska ma coraz mniej amunicji precyzyjnej, która jest "marnowana na miasta cywilne".