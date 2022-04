Charków. Ratownik nie uciekł przed ostrzałem. Został, by osłonić ranną kobietę

Charków – pod względem liczby ludności druga ukraińska metropolia, położona 40 kilometrów od granicy z Rosją – jest celem wojsk rosyjskich od początku inwazji rozpoczętej 24 lutego. W ciągu ostatnich kilku dni miasto jest ostrzeliwane nawet kilkadziesiąt razy na dobę. - Tylko w ciągu ostatnich czterech dni zginęło w Charkowie 18 osób, a 106 zostało rannych - poinformował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ratownik został na ulicy z ranną kobietą

Do sieci trafił poruszający film, pokazujący moment ostrzelania miasta przez Rosjan. Widać w nim ludzi uciekających do najbliższego budynku. Na zewnątrz pozostaje jeden ratownik medyczny, który osłania ranną kobietę. Trzyma ją za rękę, ona próbuje zasłonić się torebką. - Leż, nie ruszaj się! – krzyczy ratownik do innego rannego.