"Dziękujemy, że przyjmujecie Ukraińców jak swoich". Ołena Zełenska zwróciła się między innymi do Polaków

Żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełeńska zwróciła się do obywateli krajów pomagającym jej rodakom. "'Kanapkę? Wody?' - słyszą zmęczone Ukrainki już na granicy. Z jedzeniem, ubraniami, lekami całodobowo dyżurują tam polscy wolontariusze, by nakarmić i ogrzać - opisała, zwracając uwagę na oddolne działania Polaków. "Nie tak Ukraina wyobrażała sobie swoją integrację z Europą... Ale ogrzani i uratowani na pewno wrócą do domu" - dodała.