"Seksualne przestępstwa Rosjan pokazują ich oblicze". Zełenska podała wstrząsające przykłady

Seksualne przestępstwa Rosjan w Ukrainie pokazują prawdziwe oblicze agresora - powiedziała w sobotę pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska podczas konferencji "Zjednoczeni dla Sprawiedliwości" we Lwowie. Pierwsza dama Ukrainy poinformowała, prokuratura generalna jej kraju prowadzi obecnie 171 śledztw dotyczących seksualnej przemocy wobec obywateli Ukrainy.

- Ludzie, którzy padli ofiarą seksualnej przemocy i dają temu świadectwo, pokazują nie tylko własną odwagę, ale też są ważnymi głosami dla wsparcia Ukrainy w świecie i to dzięki nim świat poznaje prawdziwe oblicze agresji Rosji przeciw Ukrainie - powiedziała żona Wołodymyra Zełenskiego.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas dyskusji panelowej w ramach konferencji "Zjednoczeni dla Sprawiedliwości" we Lwowie.

Zełenska: ofiary znalazły w sobie siłę

Zełenska podała przykład 62-letniej kobiety, która została wielokrotnie zgwałcona w obwodzie chersońskim przez rosyjskiego żołnierza, oraz matki, córki i wnuczki z obwodu kijowskiego, które były gwałcone przez dwa tygodnie. Był też przypadek, gdy rosyjscy żołnierze zgwałcili matkę i córkę, a ojca w tym czasie bili, zmuszając go do patrzenia na to.