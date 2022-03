Ołena Zełenska i jej "świadectwo z Ukrainy" po rosyjskiej inwazji

Ołena Zełenska, ukraińska pierwsza dama, napisała list otwarty, w którym opisuje sytuację w swoim kraju po kilkunastu dniach rosyjskiej inwazji. Jak sama stwierdza, ten list to jej "świadectwo z Ukrainy". Żona prezydenta Zełenskiego zwraca uwagę przede wszystkim na dramatyczną sytuację cywili, pisząc o "masowym morderstwie" ludności, i obnażając przy tym kłamstwa kremlowskiej propagandy. "Kiedy Rosja mówi, że 'nie prowadzi wojny z cywilami', przywołuję imiona tych zamordowanych dzieci" - pisze ukraińska pierwsza dama.

Ołena Zełenska opublikowała list otwarty, w którym opisuje sytuację na Ukrainie po rosyjskim ataku.

Relacja tvn24.pl: ATAK ROSJI NA UKRAINĘ

"Ostatnio ogromna liczba mediów z całego świata zwróciła się do mnie z prośbami o wywiady. Ten list jest moją odpowiedzią na te prośby i jest moim świadectwem z Ukrainy" - zaznacza na wstępie Zełenska. Pisze, że "to, co wydarzyło się zaledwie ponad tydzień temu, było niemożliwe do uwierzenia". "Nasz kraj był spokojny, nasze miasta, miasteczka i wsie były pełne życia" - dodaje.

"24 lutego zbudziła nas rosyjska inwazja. Czołgi przekroczyły granicę ukraińską, samoloty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, wyrzutnie rakiet otoczyły nasze miasta" - pisze dalej.

Zełenska: przywołuję imiona zamordowanych dzieci

Pierwsza dama zwraca uwagę, że wbrew głoszonej przez Kreml propagandzie, która nazywa działania zbrojne "operacją specjalną", w rzeczywistości jest to "masowe morderstwo ukraińskich cywili".

"Być może najbardziej przerażające i niszczycielskie w tej inwazji są ofiary dzieci. Ośmioletnia Alicja, która zginęła na ulicach Ochtyrki, gdy jej dziadek próbował ją chronić. Albo Polina z Kijowa, która zginęła w ostrzale wraz z rodzicami. 14-letni Arsenij został zraniony w głowę przez wrak i nie udało się go uratować, ponieważ karetka nie mogła dotrzeć do niego na czas z powodu intensywnych pożarów" - pisze dalej Ołena Zełenska.

"Kiedy Rosja mówi, że 'nie prowadzi wojny z cywilami', przywołuję imiona tych zamordowanych dzieci" - dodaje.

"Nasze kobiety i dzieci mieszkają teraz w schronach i piwnicach. Najprawdopodobniej wszyscy widzieliście te obrazy ze stacji metra w Kijowie i Charkowie, gdzie ludzie leżą na podłodze ze swoimi dziećmi i zwierzętami (...). Dla niektórych to tylko konsekwencje wojny, dla Ukraińców to teraz przerażająca rzeczywistość. W niektórych miastach rodziny nie mogą wydostać się ze schronów bombowych przez kilka dni z rzędu z powodu masowych i celowych bombardowań i ostrzałów infrastruktury cywilnej" - opisuje dalej wojenną rzeczywistość pierwsza dama Ukrainy.

Ołena Zełenska Anna Moneymaker/Getty Images

Zełenska: ta wojna toczy się przeciwko ludności cywilnej

"Pierwszy noworodek wojny zobaczył betonowy strop piwnicy, jego pierwszym oddechem było cierpkie powietrze podziemia. Zostali oni powitani na świecie przez ludzi, którzy są uwięzieni i sterroryzowani. W tym momencie jest kilkadziesiąt dzieci, które nigdy w życiu nie zaznały spokoju" - pisze dalej.

Podkreśla, że "ta wojna toczy się przeciwko ludności cywilnej i to nie tylko poprzez ostrzał".

Zełenski: Ukrainki, Ukraińcy, wszystko jest w naszych rękach. Daliśmy radę i natchnęliśmy świat naszym zdecydowaniem Facebook/president.gov.ua

W dalszej części swojego listu otwartego żona Wołodymyra Zełenskiego zwraca uwagę, że "niektóre osoby wymagają intensywnej opieki i ciągłego leczenia, czego obecnie nie mogą otrzymać". "Jak łatwo wstrzyknąć insulinę w piwnicy? Albo dostać leki na astmę pod ciężkim ostrzałem? Nie wspominając o tysiącach pacjentów z rakiem, których niezbędny dostęp do chemioterapii i radioterapii został teraz bezterminowo opóźniony" - dopytuje.

Dodaje, że "wiele osób, w tym osoby starsze, ciężko chore i niepełnosprawne, zostało wyniszczająco odciętych od swoich rodzin i pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia". Jak stwierdza pierwsza dama Ukrainy, "wojna z tymi niewinnymi ludźmi to podwójne przestępstwo".

Rosjanie zbombardowali szpital dziecięcy w Mariupolu. Władze opublikowały nagranie [9.03.2022] Twitter/@ArmedForcesUkr

"Spójrzcie w oczy tym zmęczonym kobietom i dzieciom"

"Nasze drogi są zalane uchodźcami. Spójrzcie w oczy tym zmęczonym kobietom i dzieciom, które niosą ze sobą ból i ból serca pozostawienia bliskich i życia takiego, jakie znały. Mężczyźni doprowadzający ich do granic, ronią łzy nad rozbitymi rodzinami, ale dzielnie wracają, by walczyć o naszą wolność. Przecież pomimo całego tego horroru Ukraińcy nie poddają się" - opisuje dramatyzm sytuacji Ołena Zełenska.

"Agresor Putin myślał, że rozpęta blitzkrieg na Ukrainie. Ale nie docenił naszego kraju, naszego narodu i patriotyzmu. Ukraińcy, niezależnie od poglądów politycznych, języka ojczystego, przekonań i narodowości, pozostają w niezrównanej jedności" - podkreśla.

Zełenska pisze, że "podczas gdy kremlowscy propagandyści chwalili się, że Ukraińcy powitają ich [rosyjskich żołnierzy - red.] kwiatami jako wyzwolicieli, ci są witani koktajlami Mołotowa".

Cywile próbują opuścić podkijowski Irpień [6.03.2022] PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK

Zełenska: zamknijcie niebo, a sami pokierujemy wojną na ziemi

"Dziękuję mieszkańcom zaatakowanych miast, którzy skoordynowali pomoc potrzebującym. Ci, którzy nadal pracują - w aptekach, sklepach, komunikacji miejskiej, usługach socjalnych - pokazują, że na Ukrainie zwycięża życie. Doceniam tych, którzy udzielili pomocy humanitarnej naszym obywatelom i dziękuję za nieustające wsparcie. A naszym sąsiadom, którzy hojnie otworzyli swoje granice, aby zapewnić schronienie naszym kobietom i dzieciom, dziękujemy za zapewnienie im bezpieczeństwa, gdy agresor nam to uniemożliwił" - pisze dalej.

"Do wszystkich ludzi na całym świecie, którzy gromadzą się, by wesprzeć Ukrainę. Widzimy Was! Obserwujemy i dziękujemy za wsparcie" - zaznacza.

Jak dodaje Ołena Zełenska, "Ukraina chce pokoju". "Ale Ukraina będzie bronić swoich granic. Bronić swojej tożsamości. W tym nigdy nie ustąpi" - zaznacza.

"W miastach, w których wciąż trwa ostrzał, gdzie ludzie znajdują się pod gruzami, nie mogąc przez wiele dni wydostać się z piwnic, potrzebujemy bezpiecznych korytarzy dla pomocy humanitarnej i ewakuacji ludności cywilnej w bezpieczne miejsce" - pisze w dalszej części listu. W tym miejscu Zełenska apeluje, podobnie jak czynił to wielokrotnie jej mąż, "do ludzi, którzy są przy władzy", o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

"Zamknijcie niebo, a sami pokierujemy wojną na ziemi" - apeluje.

Atak Rosji na Ukrainę Zniszczony budynek w Charkowie (zdjęcie z 8 marca) | PAP/EPA/VASYL ZHLOBSKY Ukraińska miejscowość Malin | PAP/DSNS Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Ukraińscy żołnierze w podkijowskich Browarach (zdjęcie z 8 marca 2022 r.) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony szpital w Iziumie | Facebook/Volodymyr Matsokin Zniszczony rosyjski czołg w okolicach Mariupola (07.03.2022) | ngu.gov.ua Mieszkańcy Irpienia pod zniszczonym mostem | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczenia po rosyjskich nalotach na miasto w miejscowości Malin (zdjęcie z 7 marca) | PAP/DSNS Zniszczenia po rosyjskich nalotach na miasto w miejscowości Malin (zdjęcie z 7 marca) | PAP/DSNS Pomoc w ewakuacji kobiety w Irpieniu (zdjęcie z 7 marca) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Bomba, która spadła w Czernichowie | Twitter/Dmytro Kułeba Zbombardowana szkoła w Żytomierzu, zdjęcie z 6 marca | Twitter/@nexta_tv Skutki ataku rakietowego na lotnisko w Winnicy (zdjęcie z 06.03.2022 r.) | Twitter/@nexta_tv Cywile próbują opuścić podkijowski Irpień [6.03.2022] | PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK Ludzie chronią się pod mostem w miejscowości Irpień (zdjęcie z 5 marca 2022r.) | PAP/ArmedForcesUkr Ostrzał w mieście Mikołajów, 7 marca | Twitter/Nexta_tv Ostrzał Mikołajowa (zdjęcie z 7 marca 2022r.) | NEXTA Zniszczenia po rosyjskim bombardowaniu | Maks Levin Ukraina. Zniszczony sklep | Maks Levin Zniszczone budynki w Białej Cerkwi | Wojciech Bojanowski Zestrzelony rosyjski śmigłowiec na nagraniu | twitter.com/ArmedForcesUkr Zniszczenia po ostrzale budynku szkoły na ulicy Mała Berdychowska w Żytomierzu (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Ukraiński żołnierz w centrum Lwowa (zdjęcie z 4 marca) | PAP/Vitaliy Hrabar Zniszczenia po ostrzale przez siły rosyjskie w Charkowie (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zniszczenia po ostrzale przez siły rosyjskie w Charkowie (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zniszczenia po ostrzale przez siły rosyjskie w Charkowie (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zniszczenia po ostrzale przez siły rosyjskie w Charkowie (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zniszczenia po ostrzale przez siły rosyjskie w Charkowie (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zniszczenia po bombardowaniu przez rosyjskie wojsko w Czernihowie (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | PAP/DSNS Pożar magazynu do produkcji i przechowywania piany po ostrzelaniu przez rosyjskie wojsko we wsi Mewy (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zniszczenia po ataku wojsk rosyjskich na Charków | PAP/Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Zniszczenia po ataku wojsk rosyjskich na Charków | PAP/Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Pocisk na ulicy Charkowa, po ataku wojsk rosyjskich na miasto | PAP/Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Zniszczenia po ostrzale przez siły rosyjskie w Charkowie (zdjęcie z 04 marca 2022r.) | PAP/DSNS Zbombardowana przez rosyjskie lotnictwo wieś Jakowliwka w rejonie charkowskim | PAP/DSNS Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Charkowa (zdjęcie z 1 marca 2022r.) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Ostrzał w Czernihowie (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | Terytorialna obrona w Czernihowie Zniszczenia w wiosce Jakowliwka | Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnej Ukrainy Czernihów po ataku rakietowym (zdjęcie z 3.03.2022) | PAP/ODA Płonie ostrzelana przez siły rosyjskie baza paliwowa w Czernihowie na północy Ukrainy | dsns.gov.ua Rozbita rosyjska kolumna, obwód sumski (3.03.2022) | 93. samodzielna brygada zmechanizowana "Chołodnyj Jar" Zniszczenia po rosyjskich ostrzałach [28.02.2022] | PAP/EPA/UKRAINE STATE EMERGENCY PRESS Stacje kijowskiego metra zamieniły się w schrony dla ludności cywilnej [2.03.2022] | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Na ukraińskie miasta spadają bomby | SERGEY KOZLOV/PAP/EPA Obrońcy Kijowa | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Czołg na ulicach Chersonia (zdjęcie wykonane 1 marca) | Reuters/Forum Zniszczenia spowodowane rosyjskim atakiem na Charków | STATE EMERGENCY SERVICE UKRAINE/PAP/EPA Zniszczony budynek administracji publicznej w Charkowie (zdjęcie z 1 marca 2022 roku) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Płonące budynki w Borodziance niedaleko Kijowa | PAP/EPA/ALISA YAKUBOVYCH Płonący rosyjski wóz bojowy w Borodziance niedaleko Kijowa | PAP/EPA/ALISA YAKUBOVYCH Toczą się ciężkie walki o Charków | SERGEY KOZLOV/PAP/EPA Zniszczenia po rosyjskim ataku w Charkowie (1 marca 2022r.) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Zniszczenia po ostrzale Charkowa [2.03.2022] | PAP/DSNS Rosyjska kolumna zniszczona w Buczy. Ukraina, 01.03.2022 | Serhii Nuzhnenko/AP/East News Skutki bombardowania w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Szpital dziecięcy w Kijowie w czasie rosyjskiej inwazji zmienia się w schronisko | ROMAN PILIPEY/PAP/EPA Dzieci ukrywają się w schronie w piwnicy kijowskiego szpitala | EPA/EPA/ROMAN PILIPEY Skutki rosyjskich ataków na Ukrainę | SERGEY KOZLOV/PAP/EPA Ostrzał Charkowa (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | twitter.com/nexta_tv Atak na wieżę telewizyjną w Kijowie | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosyjskie pociski zaatakowały wieżę telewizyjną w Kijowie | Reuters Zniszczenia ostrzale w Browarach (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczenia ostrzale w Browarach (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczenia po ostrzale w Browarach (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczenia ostrzale w Browarach (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Puste ulice Kijowa (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Ukrainiec blokujący przejazd rosyjskiemu czołgowi | CB/Zuma Press/FORUM Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Zniszczenia po stronie rosyjskiej w wyniku walk pod Kijowem | PAP/EPA/ALISA YAKUBOVYCH Zniszczony rosyjski sprzęt w pobliżu Kijowa | PAP/EPA/ALISA YAKUBOVYCH Wybuch w Charkowie przy placu Wolności Ukraiński żołnierz na Placu Niepodległości w Kijowie | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Ukraiński żołnierz na Placu Niepodległości w Kijowie | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Charków. Ukraińscy żołnierze w gotowości | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Kolejka przed sklepem spożywczym po godzinie policyjnej w Kijowie | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Ostrzał Charkowa Puste ulice Charkowa | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Trwa obrona Kijowa. Zdjęcie z 27 lutego | ARIS MESSINIS/AFP/East News Zniszczenia w Mariupolu. Zdjęcie z 24 lutego | AP/Associated Press/East News Ukraińska obrona terytorialna | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Zniszczenia lotniska Antonov w Hostomlu | PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Zniszczenia lotniska Antonov w Hostomlu | PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Konwój rosyjskich wojsk przemieszcza się w kierunku Kijowa. Zdjęcia satelitarne firmy Maxar | PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Ponad 100 kobiet i dzieci ewakuowanych z Ukrainy przyjechało z Mościsk na dworzec Warszawa Wschodnia | Paweł Supernak, PAP Mieszkańcy Kijowa ukrywający się na jednej ze stacji metra (noc z 24 na 25 lutego) | PAP/Patryk Jaracz Rosyjskie wojska | Erik Romanenko/TASS/PAP/EPA Zniszczenia po ostrzale w Kijowie, 26.02.2022 | PAP/DSNS Mężczyzna stoi na drodze w pobliżu wieżowca, który został trafiony w Kijowie | EPA/SERGEY DOLZHENKO Ukraińscy strażacy ugasili pożar w wieżowcu, który został trafiony w Kijowie na Ukrainie | EPA/SERGEY DOLZHENKO Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Ulice Kijowa (zdjęcie z 25 lutego) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Wojciech Bojanowski rozmawiał z mieszkańcem bloku, w który uderzył pocisk | TVN24 Reporter TVN24 Wojciech Bojanowski w Kijowie | TVN24 Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Kijów, zdjęcie z 26.02.2022 r. | TVN24 Pocisk rakietowy uderzył w blok w Kijowie | Gleb Garanich/Reuters/Forum Ukraińscy żołnierze patrolują ulice Kijowa, zdjęcie z 26.02.2022 r. | AP Photo/Efrem Lukatsky/EastNews W Kijowie słychać eksplozje | TVN24 Rosja zaatakowała Ukrainę w czwartek nad ranem | PAP/DSNS Ukraińscy żołnierze obok zniszczonego pojazdu opancerzonego pod Charkowem, zdjęcie z 24.02.2022 r. | Maxim Levin/Reuters/Forum Kijów. Członkowie jednostki obrony terytorialnej testują broń i amunicję (Zdjęcie z 25.02.2022 r.) | PAP/EPA/MIKHAIL PALINCHAK Kijów. Walczący w obronie terytorialnej otrzymują broń i amunicję (Zdjęcie z 25.02.2022 r.) | PAP/EPA/MIKHAIL PALINCHAK Kijów (zdjęcie z 25.02.2022 r.) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Zdjęcie satelitarne rozmieszczenia sił i sprzętu na południu Białorusi. Zdjęcie Maxar Technologies z 25.02.2022 r. | PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Wymiana ognia na kijowskim osiedlu | Twitter Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Samolot wojskowy spadł w pobliżu domów w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Mieszkańcy Ukrainy po rosyjskim ataku | Reuters Ukraińscy żołnierze zlikwidowali rosyjskich dywersantów w Kijowie | Reuters Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ostrzale | Reuters Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ostrzale | Reuters Kijów, 25.02.2022 | Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images Wysadzony most na rzece Teteriw w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Płomienie w Kijowie po rosyjskim ataku rakietowym | Twitter/NEXTA Zniszczenia po wybuchu w Kijowie | Reuters Zniszczenia po wybuchu w Kijowie | Reuters Mieszkańcy Kijowa chronią się przed rosyjskimi atakami | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Wrak rosyjskiego pojazdu, okolice Charkowa, 24.02.2022 | MAKSIM LEVIN / Reuters / Forum Mieszkańcy Kijowa w metrze | MIKHAIL PALINCHAK/EPA/PAP Mieszkańcy Charkowa w metrze | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Mieszkańcy Charkowa w metrze | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Mieszkańcy Charkowa w metrze | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Mieszkańcy Kijowa w metrze | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Mieszkańcy Kijowa w metrze | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Pusty plac Niepodległości w Kijowie | EPA Ostrzelany dom mieszkalny w Charkowie | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Żołnierze ukraińscy. Zdjęcie z 21 lutego | Wolfgang Schwan / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/PAP Ranny wyprowadzany z ostrzelanego bloku w mieście Czuhujiw, obwód charkowski, Ukraina | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Ostrzelany budynek mieszkalny w mieście Czuhujiw, obwód charkowski, Ukraina | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Ostrzelany budynek mieszkalny w mieście Czuhujew, obwód charkowski, Ukraina | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Ukraiński czołg w obwodzie charkowskim | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Reporterzy - w tym dziennikarz "Faktów TVN" Marcin Wrona - przed Białym Domem | SIPA USA POOL Odparty atak na lotnisko w Hostomelu | facebook.com/MinistryofDefence.UA Atak rosyjskich śmigłowców na wojskowe lotnisko pod Kijowem | OSINTtechnical/twitter Ukraińcy szukają schronienia za granicą | TVN24 Łódź Ukraiński czołg w obwodzie charkowskim | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Korki na drogach ukraińskiej stolicy | Google Maps Zniszczony budynek ukraińskiego wojska w Kijowie, Ukraina | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ostrzelany budynek mieszkalny w mieście Czuhujew, obwód charkowski, Ukraina | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Ostrzelany budynek mieszkalny w mieście Czuhujiw, obwód charkowski, Ukraina | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Ranny wyprowadzany z ostrzelanego bloku w mieście Czuhujiw, obwód charkowski, Ukraina | Wolfgang Schwan / Anadolu / Abaca / PAP Korki na drogach wyjazdowych | REUTERS Kijów, szczątki pocisku na ulicach miasta, 24.02.2022 | MIKHAIL PALINCHAK/EPA/PAP Lotnisko Iwano-Frankowsk | Bielsat TV Zniszczenia w pobliżu punktu straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczony obiekt ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczenia w pobliżu punktu ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Mieszkańcy Ukrainy szukający schronienia na stacjach metra | Bielsat TV W Kijowie jest wysłannik TVN24 Wojciech Bojanowski | TVN24 Szczątki pocisku na ulicach Kijowa, 24.02.2022 | VALENTYN OGIRENKO / Reuters / Forum Kijów, 24.02.2022 | Getty Images Europe Mieszkańcy w kijowskim metrze | VALENTYN OGIRENKO/Reuters/Forum Charków: ludzie modlą się na ulicach | CNN Żołnierze ukraińskich sił zbrojnych zajmują pozycje w pobliżu portu Mariupol po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin zezwolił na operację wojskową na wschodniej Ukrainie, 24 lutego 2022 r. | CARLOS BARRIA/Reuters/Forum Kolumna rosyjskiego wojska | PAP/Abaca Eksplozja w Charkowie | Biuro Prezydenta Ukrainy Syreny alarmowe w Kijowie | Reuters Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski | Reuters

"Wygramy. Z powodu naszej jedności"

W kolejnym zdaniu pierwsza dama kieruje apel także do mediów. "Apeluję do Was, drogie media: ciągle pokazujcie to, co się tu dzieje i ciągle pokazujcie prawdę. W wojnie informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską każdy dowód jest kluczowy" - podkreśla.

"I tym listem zeznaję i mówię światu: wojna na Ukrainie nie jest wojną 'gdzieś tam'. To wojna w Europie, blisko granic Unii Europejskiej. Ukraina powstrzymuje siłę, która jutro może agresywnie wkroczyć do waszych miast pod pretekstem ratowania cywili" - przestrzega żona Zełenskiego.

Pierwsza dama przyznaje, że to, co obecnie widzi w swym kraju, jeszcze niedawno wydawałoby się jej czymś niewyobrażalnym, "ale taka jest rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy". "I nie wiemy, jak długo to potrwa. Jeśli nie powstrzymamy Putina, który grozi wybuchem wojny nuklearnej, dla nikogo z nas nie będzie bezpiecznego miejsca na świecie" - ostrzega.

"Wygramy. Z powodu naszej jedności. Jedności wobec miłości do Ukrainy. Chwała Ukrainie!" - pisze na zakończenie Ołena Zełenska.

Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego [09.03.2022, godzina 11] Facebook/president.gov.ua

Atak Rosji na Ukrainę - oglądaj program specjalny w TVN24

Autor:mjz/pm

Źródło: tvn24.pl