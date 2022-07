Ołena i Wołodymyr Zełenscy we wspólnym wywiadzie: "Wojna wzmocniła nasz związek"

Wołodymyr Zełenski: "Nie można się do tego przyzwyczaić"

Wołodymyr Zełenski przyznał żonie rację: "Ten wywiad to jedna z dobrych okazji, żebyśmy się zobaczyli. Jest to dla nas bardzo ważne. Jak wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi i musimy być silni. Czasami chcemy mieć kogoś bliskiego, kto będzie obok nas i tego właśnie brakuje w takich chwilach. Tak, tęsknię za moimi dziećmi, tęsknię za żoną. Nie można się do tego przyzwyczaić. Do wszystkiego innego można się przyzwyczaić".

Ołena Zełenska: "Staliśmy się bardziej zainteresowani sobą"

Zełenski "zapomniał" powiedzieć żonie, że chce zostać prezydentem

O decyzji męża dowiedziała się z noworocznego programu rozrywkowego, w którym występował Zełenski. "To była bardzo trudna decyzja dla naszej rodziny. Wiedziałem, że to w nich uderzy, że to będzie trudne (...) Moja rodzina nie była przygotowana, by mnie puścić" - powiedział prezydent Ukrainy. "Rozumiał, że pewnie nie spodobałby mi się ten pomysł" - przerwała mu Zełenska. - "Że wymagałoby to bardzo trudnych negocjacji ze mną. Pewnie każdego dnia myślał, że to jest ten dzień, że to jest ten moment, żeby mi powiedzieć. Ale on to odkładał".