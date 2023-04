Ukraiński minister o stratach w szeregach armii tego kraju: mniejsze niż liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji

Minister obrony Ukrainy: nasze straty krytycznie mniejsze niż rosyjskie

- Chodzi o to, że naszym głównym celem jest ratowanie życia naszych żołnierzy, podczas gdy Rosja wykorzystuje ich jako mięso armatnie. To taktyka maszynki do mięsa. Nie obchodzi ich to. Tylko w Bachmucie Rosja traci codziennie 500 ludzi (liczba obejmuje zabitych i rannych - red.). To jeden batalion na dobę. To barbarzyństwo - podkreślił Reznikow.